Сергій Стаднюк

У товариському матчі в рамках підготовки до чемпіонат світу-2026 збірна Аргентини у США мінімально здолала Венесуелу.

Єдиний м’яч зустрічі на 31-й хвилині забив Джованні Ло Чельсо, який вдало завершив атаку за участю Лаутаро Мартінеса. Чемпіони світу мали ще кілька нагод збільшити перевагу, але венесуельський голкіпер кілька разів виручав свою команду.

Цікаво, що у складі венесуельців був і український слід. Нападник Кривбаса Глейкер Мендоса провів на полі повну гру. Колишній нападник Шахтаря Кевін Келсі вийшов на заміну в другому таймі.

До вашої уваги огляд матчу.

Товариський матч

Аргентина – Венесуела 1:0

Гол: Ло Чельсо, 31

Аргентина: Ем. Мартінес, Тальяфіко (Н. Гонсалес, 46), Сенесі, Ромеро, Моліна (Балерді, 78), Паредес (Дж. Сімеоне, 63), Фернандес (Макаллістер, 78), Ло Чельсо, Пас, Лаут. Мартінес, Альварес (Де Поль, 78).

Венесуела: Контрерас, Мілані, Кінтеро, Ферраресі, Арамбуру (Ернандес, 78), Мендоса, Кассерес, Сеговія (Кармона, 83), Андраде (Лакава, 58), Маркес (Келсі, 58), Аньйор (Фая, 78).

Попередження: Контрерас, Арамбуру, Кассерес.

Нагадаємо, збірна Аргентини вже вийшла на чемпіонат світу-2026.