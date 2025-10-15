Нападник Руха Бабукар Фаал вже цієї зими може покинути львівську команду, повідомляє «ТаТоТаке».

До 22-річного гамбійця активно придивляється ЛНЗ, в якому гравець може возз'єднатися з тренером Віталієм Пономарьовим, якого знає по роботі з Рухом.

В поточному сезоні Фаал провів в футболці Руха 10 матчів: 4 голи.

За неповний рік в Україні Бабукар відіграв в складі жовто-чорних 22 матчі: 7 голів, 1 асист.

Контракт Бабукара з Рухом діє до 30 червня 2027 року.Transfermarkt оцінює гравця в 450 тисяч євро.

