Полісся готує трансфер за 1,5 млн євро, клуб завершує переговори щодо переходу легіонера
Футболіст близький до зміни клубу
близько 3 годин томуПідписатися в
Журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке повідомив, що Полісся звершує трансфер 23-річного венесуельського опорного півзахисника Кривбасу Андрусва Араухо.
«За нашою інформацією, Полісся увійшло в процес перемовин з Араухо. Зараз, я так розумію, агенти, сам футболіст, клуби узгоджуються якісь останні нюанси. На наступному тижні очікується вже медогляд, якщо все піде гладко. Я думаю, що у випадку Араухо Полісся вкладеться в максимум 1,5 млн євро».
Араухо у минулому сезоні провів за Кривбас 28 матчів, у яких віддав три результативні передачі.
Його контракт з криворізьким клубом чинний до 30 червня 2030 року, а авторитетний портал Трансфермаркт оцінює футболіста в 1,2 мільйона євро.