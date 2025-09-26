Кривбас оголосив про припинення співпраці з легіонером
Клуб зробив заяву
близько 22 годин тому
Фото - ФК Кривбас
Кривбас повідомив, що півзахисник Хрвоє Ілич залишив клуб.
«ФК Кривбас дякує Хрвоє за співпрацю та бажає успіхів у подальшій карʼєрі», – йдеться у заяві пресслужби криворіжців.
Хорватський хавбек виступав за Кривбас з липня 2023 року. Зіграв 45 матчів, забив 6 голів.
Після шести зіграних турів Кривбас займає четвертий рядок у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги, набравши 12 очок.
Поділитись