Павло Василенко

Кривбас не без проблем пройшов Чернігів у матчі 1/16 фіналу Кубка України. Основний час завершився нічиєю 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися футболісти з Кривого Рогу.

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувена підбив підсумки поєдинку.

«Ситуацію із замінами? Це моя зона відповідальності. Подивимось, яке рішення ухвалить Федерація футболу України. Я не дуже задоволений першим таймом. Хотілося б побачити від хлопців вищий темп і кращу реалізацію моментів. У нас бойова команда, тому ми завжди очікуємо більшого. Сьогоднішнім виступом повністю задоволеними бути не можемо», – цитує ван Леувена клубна пресслужба.

Нагадаємо, що на 70-й хвилині зустрічі головний тренер криворізької команди Патрік ван Леувен провів ротацію, і на полі одночасно перебували вісім легіонерів. Регламент Кубка України, як і в Прем’єр-лізі, дозволяє мати разом на полі не більше семи іноземців.