Пресслужба УАФ повідомила, що Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ зарахував Кривбасу технічну поразку з рахунком 0:3 у матчі 1/16 фіналу Кубка України проти Чернігова, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Рішення пов'язане з порушенням регламенту: у ході зустрічі на полі одночасно перебувало понад сім легіонерів у складі криворізького клубу.

Фактично Кривбас пройшов Чернігів за пенальті (1:1, 3:1), проте цей результат було анульовано. Жеребкування наступного етапу Кубка відбудеться у п'ятницю, 26 вересня, початок процедури заплановано на 13:00.