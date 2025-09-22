Голкіпер Кривбаса Олександр Кемкін повідомив, що головний тренер Патрік ван Леувен надав команді два вихідні після матчу шостого туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (5:4). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Це божевілля якесь для вболівальників. Думаю, це дуже цікавий матч. Але для мене це не дуже гарно, тому що я не люблю пропускати так багато м’ячів. Потрібно працювати над обороною, над своєю роботою – це моя зона відповідальності. Будемо з кожним матчем ставати ліпше.

Сейв за рахунку 5:4? Це топемоції, тому що заради цих емоцій я граю в футбол. Я хочу приносити результат команді, хочу робити різницю на футбольному полі. Так що сьогодні це вдалося зробити.

Ми в Чернігові провели дуже тяжкий матч. Всі хлопці намагалися виграти, віддавали все на полі. Але сьогодні ми, я вважаю, зробили роботу над помилками. В Чернігові ми не забили дуже багато м’ячів і сьогодні це виправили. Ван Леувен похвалив нас, дав два вихідних і сказав, що ці два дні він не хоче нікого бачити.