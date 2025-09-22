Ван Леувен два дні не хоче бачити гравців Кривбаса після чотирьох пропущених м'ячів від новачка УПЛ
Іноземний фахівець звільнив команду від роботи після феєричного матчу
11 хвилин тому
Голкіпер Кривбаса Олександр Кемкін повідомив, що головний тренер Патрік ван Леувен надав команді два вихідні після матчу шостого туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (5:4). Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Це божевілля якесь для вболівальників. Думаю, це дуже цікавий матч. Але для мене це не дуже гарно, тому що я не люблю пропускати так багато м’ячів. Потрібно працювати над обороною, над своєю роботою – це моя зона відповідальності. Будемо з кожним матчем ставати ліпше.
Сейв за рахунку 5:4? Це топемоції, тому що заради цих емоцій я граю в футбол. Я хочу приносити результат команді, хочу робити різницю на футбольному полі. Так що сьогодні це вдалося зробити.
Ми в Чернігові провели дуже тяжкий матч. Всі хлопці намагалися виграти, віддавали все на полі. Але сьогодні ми, я вважаю, зробили роботу над помилками. В Чернігові ми не забили дуже багато м’ячів і сьогодні це виправили. Ван Леувен похвалив нас, дав два вихідних і сказав, що ці два дні він не хоче нікого бачити.