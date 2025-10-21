Кривбас переконав скандального легіонера повернутися в Україну
близько 1 години тому
Рафаел Бандейра / Фото - ФК Кривбас
Захисник Кривбаса Рафаель Бандейра повернувся в розташування команди Патріка ван Леувена, повідомляє Insde UPL.
Португальський легіонер влітку вимагав в керівництва його відпустити, проте цікавих пропозицій щодо нього так і не надійшло.
Наразі Кривбас очолив турнірну таблицю УПЛ. Поки що криворіжці випереджають Шахтар на один бал, а Динамо - на два.
