Захисник Кривбаса Рафаель Бандейра повернувся в розташування команди Патріка ван Леувена, повідомляє Insde UPL.

Португальський легіонер влітку вимагав в керівництва його відпустити, проте цікавих пропозицій щодо нього так і не надійшло.

Наразі Кривбас очолив турнірну таблицю УПЛ. Поки що криворіжці випереджають Шахтар на один бал, а Динамо - на два.



