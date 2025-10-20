Вінгер Руху Ілля Квасниця назван незаслуженою поразку в матчі дев'ятого туру УПЛ проти Кривбаса (1:2).

Фортуна цього разу була явно на боці гостей. Вони реалізували майже всі створені гольові моменти, ми ж дуже часто хибили з вигідних позицій. За кількістю ударів «Рух» значно переважав «Кривбас», проте футбол – це не бокс, де в пріоритеті завдані «постріли».

Те, що «Рух» поступово повертає свої бойові кондиції – однозначно. На високому рівні ми провели поєдинок 8-го туру з «Колосом», у розіграші Кубка України завдали поразки амбітному «Поліссю». І навіть у програному поєдинку в чемпіонаті з «Кривбасом» львів'яни заслуговували кращої долі.

Бракує стабільності. У команді багато молоді, а їй ще не вистачає вміння проводити хоча б кілька матчів поспіль на одному подиху. Але це справа наживна.

Важливо, що повертаються із лазарету провідні гравці – Марко Сапуга, Едсон. Це зробить більш гострою конкуренцію за місце в стартовому складі. Дуже кортить уже в найближчих турах залишити зону вильоту.