Сергій Стаднюк

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко може невдовзі залишити команду. Про це повідомляє Sport Arena.

Джерело натякає, що причиною можуть бути останні результати львів'ян. Після минулого сезону, коли зелено-білі боролися за єврокубкову зону та завершили чемпіонат на шостій позиції, нинішній виступ команди виглядає значно слабше. Карпати посідають десяте місце, демонструючи нестабільні результати — чергуючи перемоги з невдачами. Зокрема, вдома команда втратила очки в матчах із Полтавою (1:1) та Епіцентром (1:3).

38-річний Лупашко очолив Карпати влітку 2024 року після роботи в Інгульці. Під його керівництвом львів’яни вже зазнали другої поразки в сезоні за п’яти нічиїх. Наступне випробування – львівське дербі проти Руху, яке відбудеться 25 жовтня.

