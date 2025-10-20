Один з наймолодших тренерів УПЛ може залишитися без роботи
Названо фахівця, який ризикує залишити свою посаду раніше за Шовковського
36 хвилин тому
Головний тренер Карпат Владислав Лупашко може невдовзі залишити команду. Про це повідомляє Sport Arena.
Джерело натякає, що причиною можуть бути останні результати львів'ян. Після минулого сезону, коли зелено-білі боролися за єврокубкову зону та завершили чемпіонат на шостій позиції, нинішній виступ команди виглядає значно слабше. Карпати посідають десяте місце, демонструючи нестабільні результати — чергуючи перемоги з невдачами. Зокрема, вдома команда втратила очки в матчах із Полтавою (1:1) та Епіцентром (1:3).
38-річний Лупашко очолив Карпати влітку 2024 року після роботи в Інгульці. Під його керівництвом львів’яни вже зазнали другої поразки в сезоні за п’яти нічиїх. Наступне випробування – львівське дербі проти Руху, яке відбудеться 25 жовтня.
Раніше Лупашко прокоментував сенсаційну поразку від новачка української Прем'єр-ліги.