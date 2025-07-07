Павло Василенко

Кривбас офіційно повідомив про підписання 20-річного бразильського лівого захисника Тьяго Боржеса.

З футболістом підписано контракт строком на чотири роки, повідомляє офіційний сайт криворізького клубу.

В минулому сезоні чемпіонату Бразилії провів за Америка Мінейро U-20 19 матчів у всіх турнірах. Також має досвід гри на позиції лівого півзахисника.

Кривбас в минулому сезоні став п'ятим в УПЛ під керівництвом Юрія Вернидуба, який залишив клуб після завершення чемпіонату. Новим наставником став Патрік ван Леувен.

Нову кампанію криворізька команда розпочне з матчу проти Колоса (1 серпня).