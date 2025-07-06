Криворізький Кривбас провів другий контрольний матч на словенських зборах. Команда Патріка ван Леувена зустрілася з п’ятою командою минулого сезону чемпіонату Словенії – Браво.

Кривбас загалом володів перевагою у матч, яка втілилася у єдиний забитий м'ячі наприкінці зустрічі.

Після подачі від кутового прапорця від Бара Ліна один із новачків скинув головою на лінію воротарського майданчика, звідки потужним ударом в дотик у ближній кут поцілив Бандейра.

Кривбас здобув непросту перемогу над клубом Браво з рахунком 1:0 – першу під керівництвом Патріка ван Леувена.

Контрольний матч

6 липня 2025 року, Чатеж, Словенія, стадіон «Терме Чатеж»

Кривбас (Кривий Ріг, Україна) – Браво (Любляна, Словенія) – 1:0 (0:0)

Гол: Бандейра 82