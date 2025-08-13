Кривбас підписав чергового легіонера з Венесуели
Відомі деталі трудової угоди
близько 1 години тому
Фото - ФК Кривбас
Кривбас презентував девʼятого літнього новачка. Віднині гравець червоно-білих – 22-річний опорний півзахисник Андрусв Араухо.
Контракт з венесуельським футболістом підписано на 5 років, повідомляє офіційний сайт Кривбаса.
Араухо раніше виступав за венесульські клуби Депортіво Райо Зуліано та Зулія.
У матчі третього туру УПЛ Кривбас на виїзді зіграє проти Зорі. Поєдинок пройде 18 серпня і розпочнеться о 18:00.
