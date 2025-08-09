Кривбас у меншості переміг Металіст 1925
Криворізькій команді перемогу принесли легіонери
10 хвилин тому
Фото - ФК Кривбас
У другому турі Української Прем’єр-ліги Кривбас на своєму полі приймав Металіст 1925. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.
В кінці першого тайму відзначився венесуельський вінгер Мендоза, а на 65-й хвилині венесуелець Карлос Парако.
Кривбас догравав зустріч у меншості з 74-й хвилині після вилучення Бандейри.
Крривбас займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки. Металіст 1925 – 13 з одним заліковим балом.
УПЛ, 2-й тур
Кривбас – Металіст 1925 – 2:0
Голи: Мендоза, 40, Парако, 65.