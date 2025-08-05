Харківський Металіст 1925 продовжує активно діяти на трансферному ринку після початку нового сезону в УПЛ. Одним із пріоритетів клубу стало посилення позиції голкіпера.

За даними Ігоря Бурбаса, харків'яни виявляють серйозний інтерес до воротаря Оболоні Дениса Марченка. Клуб зробив офіційну пропозицію киянам у розмірі одного мільйона доларів за повноцінний перехід 18-річного гравця.

Проте Оболонь відхилила цю ініціативу, оскільки розраховує виручити за свого перспективного вихованця щонайменше вдвічі більше.

Марченко дебютував за першу команду в лютому і з того часу провів 11 матчів у чемпіонаті, пропустивши вісім м'ячів та сім разів зберігши ворота у недоторканності. Його контракт із Оболонню діє до кінця 2027 року, а ринкова вартість оцінюється приблизно у 300 тисяч євро.

Цікаво, що у стартовому турі нового сезону Прем'єр-ліги саме Марченко стояв у воротах киян у матчі проти Металіста 1925, що завершився нульовою нічиєю.