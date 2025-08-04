Павло Василенко

Голкіпер Кривбаса Ігор Омельченко відмовився повертатися в Україну

19-річний воротар перебував у розташуванні команди на тренувальних зборах в Європі, проте в Україну гравець не повернувся. Омельченко зник і перестав виходити на зв'язок, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За словами інсайдера, голкіпер готовий пожертвувати своїм контрактом із криворізьким клубом заради того, щоб залишитися в Європі. У клубі Української Прем'єр-ліги поки що ніяк не коментували цю ситуацію.