Проблеми господарів продовжилися на 22-й хвилині, коли Вілівальд отримав червону картку й залишив свою команду в меншості. На перерву суперники пішли за рахунку 2:0 на користь ФК Харків.

Команда Младена Бартуловича шокувала господарів уже на першій хвилині. Ілля Крупський відкрив рахунок і вивів харків'ян уперед. На 10-й хвилині Рашиця подвоїв перевагу гостей, поставивши Кривбас у складне становище.

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У другому таймі Рашиця міг оформити дубль, однак його гол не зарахували через офсайд. Більше забитих м'ячів глядачі не побачили, тож харків'яни втримали комфортну перевагу та здобули три очки.

Після цієї перемоги ФК Харків набрав 24 бали й посідає четверте місце в таблиці УПЛ. Кривбас із сімома очками залишається останнім, 16-м. У наступному турі команда Бартуловича зіграє з Кудрівкою 30 листопада, а підопічні Олександра Петракова 29 листопада зустрінуться з Вересом.

УПЛ, 6-й тур

Кривбас – Харків – 0:2

Голи: Крупський, 1, Рашиця, 10.