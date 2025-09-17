Кривбас визнав помилку у матчі Кубка України, яка загрожує криворізькому клубу технічною поразкою
Клуб зробив офіційну заяву
близько 1 години тому
Кривбас не без проблем пройшов Чернігів у матчі 1/16 фіналу Кубка України. Основний час завершився нічиєю 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися футболісти з Кривого Рогу, завдяки трьом сейвам голкіпера Олександра Кемкіна.
Однак потуги воротаря криворіжців можуть виявитися марними. Справа в тім, що клуб ризикує отримати технічну поразку в цій грі.
На 70-й хвилині зустрічі головний тренер криворізької команди Патрік ван Леувен провів ротацію, і на полі одночасно перебували вісім легіонерів. Регламент Кубка України, як і в Прем’єр-лізі, дозволяє мати разом на полі не більше семи іноземців.
Пресслужба криворізького клубу зробила офіційну заяву щодо цього інциденту.
«У матчі 1/16 фіналу Кубка України ФК Чернігів – Кривбас на 69-й хвилині криворізька команда провела подвійну заміну:
Микитишин, Задерака 🔽
Парако, Шевченко 🔼
Після цього на полі одночасно перебували три українці та вісім легіонерів, що є порушенням Регламенту змагань.
На жаль, це була критична комунікаційна помилка під час напруженої виїзної гри.
Шановні вболівальники! Ми неймовірно засмучені цією ситуацією. Усі гравці, тренери та працівники Клубу приносять свої щирі вибачення за цю помилку.
Так, це людський фактор, але в першу чергу Кривбас – це команда. Ми завжди разом відповідаємо за результат, незалежно від того, перемога це чи поразка. Дуже прикро втрачати результат не за спортивним принципом, але це точно не зламає нас – ми станемо лише сильнішими!» – йдеться у заяві клубу.
