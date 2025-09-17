Павло Василенко

Кривбас не без проблем пройшов Чернігів у матчі 1/16 фіналу Кубка України. Основний час завершився нічиєю 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися футболісти з Кривого Рогу, завдяки трьом сейвам голкіпера Олександра Кемкіна.

Однак потуги воротаря криворіжців можуть виявитися марними. Справа в тім, що клуб ризикує отримати технічну поразку в цій грі.

На 70-й хвилині зустрічі головний тренер криворізької команди Патрік ван Леувен провів ротацію, і на полі одночасно перебували вісім легіонерів. Регламент Кубка України, як і в Прем’єр-лізі, дозволяє мати разом на полі не більше семи іноземців.

Пресслужба криворізького клубу зробила офіційну заяву щодо цього інциденту.