Кубок України. Шахтар мінімально обіграв аматорів, Вікторія пройшла Лівий Берег
Визначилися ще два учасника 1/8 фіналу турніру
33 хвилини тому
Донецький Шахтар святкував мінімальну перемогу над аматорським Поліссям (Ставки) у поєдинку 1/16 фіналу Кубка України. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь підопічних Арди Турана.
На 45 хвилині гри нулі на табло змінив бразильський новачок Шахтаря Лука Мейреллеш, забивши свій дебютний гол у помаранчево-чорній футболці.
У паралельному матчі київський Лівий Берег приймав сумську Вікторію. Поєдинок закінчився перемогою гостей з рахунком 1:0.
Всередині першого тайму Юрій Дудник забив єдиний гол у цій зустрічі, чим приніс перемогу своїй команді.
Таким чином, у наступний раунд турніри вийшли Шахтар та Вікторія.
Кубок України, 1/16 фіналу
Полісся (Ставки) ‒ Шахтар ‒ 0:1
Гол: Мейрелліш, 45.
Лівий Берег – Вікторія – 0:1
Гол: Дудник, 23.