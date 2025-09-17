Сергій Стаднюк

Завершилися стартові два матчі 1/16 фіналу Кубка України.

ЛНЗ на виїзді легко переграв Металіст. Гості відкрили рахунок у середині першого тайму завдяки влучному удару Танковського, а майже одразу після перерви Ассінор реалізував пенальті, подвоївши перевагу команди з Черкас. Металіст намагався відігратися, проте створених моментів виявилося замало, аби зламати захисні порядки підопічних Віталія Пономарьова. Варто зазначити, що у складі харків’ян не було Кирила Дігтяря та Даніеля Вернаттуса, яких викликали до юнацької збірної України на чемпіонат світу U-20.

У зустрічі між Черніговом та Кривбасом усе вирішили пенальті. За три хвилини гри було реалізовано два 11-метрових. Голом у роздягальню відзначився Твердохліб, Койдан же скористався помилкою гостей одразу після перерви. Команді Патріка ван Леувена не вдалося дотиснути суперника в основний час, і гра перейшла у серію пенальті. Там уже героєм став голкіпер криворіжців Кемкін. Воротар відбив три удари представників Першої ліги та запобіг сенсації.

ЛНЗ та Кривбас вийшли до 1/8 фіналу Кубка України та дізнаються своїх суперників після жеребкування.

Кубок України, 1/16 фіналу

Металіст – ЛНЗ 0:2

Голи: Танковський, 22, Ассінор, 54 (пен.)

Чернігів – Кривбас 1:1 (1:3 – пен.)

Голи: Койдан, 47, (пен.) – Твердохліб, 45+1 (пеню)

Чернігів: Татаренко, Картушов, Фатєєв, Шушко, Шумило (Зенченко, 86), Мироненко (Бибік, 60), Койдан, Шалфєєв, Безгубченко, Кулик (Сахно, 86), Порохня

Кривбас: Кемкін, Боржес, Рохас, Конате, Юрчец, Араухо, Твердохліб, Задерака (Шевченко, 70), Микитишин (Парако, 70), Бар Лін, Мендоза