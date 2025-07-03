Павло Василенко

Кривбас офіційно підписав першого літнього новачка. Гравцем криворізької команди став 23-річний хорватський лівий захисник Анте Бекавач. Контракт з футболістом підписано строком на три роки, повідомляє офіційний сайт Кривбаса.

Бекавач є вихованцем хорватських Адріатіка і Хайдука. В минулому сезоні на його рахунку 21 матч та три асисти за боснійський Посушʼє.

Перехід відбувся на правах вільного агента, адже 30 червня 2025 року закінчився термін дії контракту Анте з його попереднім клубом.