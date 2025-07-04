Центральний захисник криворізького Кривбасу Олександр Романчук перейде до румунського клубу КСК Крайова. Про це повідомляє видання Prosport.ro.

За інформацією джерела, футболіст уже 3 липня прибув до Румунії для підписання контракту з новою командою. Очікується, що угода буде розрахована на три роки — до літа 2027 року.

Крайова також погодилася виплатити Кривбасу трансферну компенсацію, оскільки Романчук мав чинний контракт із криворізьким клубом саме до цього терміну.

Олександр приєднався до Кривбасу влітку 2024 року з угорського Дебрецена. У сезоні 2024/25 він провів 30 офіційних матчів і забив один мʼяч.

Новий клуб українця — КСК Крайова — завершив сезон на 3-му місці в чемпіонській групі Ліги 1 Румунії і здобув право зіграти в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Також, УПЛ опубліковала список матчів першого туру УПЛ сезону 2025/2026.