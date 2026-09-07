Чернівецька Буковина найближчими днями може посилити атакувальну лінію досвідченим нападником Ренатом Дадашовим. За інформацією «ТаТоТаке» , 27-річний футболіст уже перебуває на шляху до підписання контракту з українським клубом.

Дадашов є саме тим форвардом, на якого Сергій Шищенко натякнув після одного з останніх матчів команди. Очікується, що гравець пройде медичний огляд у Чернівцях, після чого його заявлять за Буковину в статусі вільного агента.

Нападник народився в Німеччині та перші кроки у футболі робив у системі Франкфурта. На юнацькому рівні Дадашов представляв збірні Німеччини U-16 та U-17, однак згодом обрав виступи за національну команду Азербайджану.

У клубній кар’єрі футболіста є досвід виступів в Англії, Швейцарії, Туреччині, Польщі та Німеччині. Дадашов захищав кольори Вулвергемптона, Грассхоппера та Анкарагюджю. Останні два роки нападник провів у польській Екстраклясі.

Останнім клубом форварда був люблінський Мотор. За даними польських джерел, сторони не продовжили співпрацю через бажання футболіста отримувати більше стабільної ігрової практики. Саме регулярні виходи на поле стали однією з головних причин, через які Дадашов вирішив розглянути новий варіант продовження кар’єри.

На міжнародному рівні нападник провів 45 матчів за збірну Азербайджану та забив сім голів. Попри досвід виступів за юнацькі команди Німеччини, у дорослому футболі Дадашов представляє саме азербайджанську національну команду.

Сергій Шищенко раніше жартома згадав, що майбутній новачок Буковини нібито був чемпіоном світу. Насправді йдеться про досвідченого гравця з міжнародним бекграундом, а не про переможця світової першості. Якщо футболіст успішно пройде медогляд, його можуть офіційно заявити за чернівецьку команду вже на початку тижня.

Нагадаємо, головним хайлайтом початку сезону для Буковини є сенсаційна розгромна перемога над Динамо (3:0).