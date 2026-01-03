Кристал Пелас оголосив про підписання нападника Тоттенгема Бреннана Джонсона, повідомляє офіційний сайт клубу.

24-річний гравець збірної Уельсу підписав контракт на 4.5 роки і буде носити футболку «орлів» під номером 11.

Суперник київського Динамо на груповій стадії Ліги конференцій здійснив найдорожчий трансфер в історії клубу. Переїзд Джонсона з Півночі на Південь Лондона обійшовся в 40 мільйонів євро.

Джонсон зможе дебютувати за Кристал Пелас у недільному матчі 20 туру АПЛ Ньюкасла.

Джонсон виступав за Тоттенгем з 2023 по 2025 рік: 107 матчів, 27 голів, 18 асистів, включаючи переможний гол у фіналі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.