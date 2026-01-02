Український захисник турецького Трабзонспору Арсеній Батагов може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі, повідомляє A Spor.

За даними джерела, один із клубів АПЛ зробив пропозицію щодо 23-річного футболіста у розмірі 20 мільйонів євро, проте Трабзонспор відповів відмовою, розраховуючи виручити за українця більшу суму.

Також турецький клуб відхилив варіант трансферу Батагова до лісабонської Бенфіки, яка була готова заплатити 22 мільйони євро. У Трабзонспорі дають зрозуміти, що готові повернутися до переговорів лише у разі вигідніших пропозицій.

Раніше повідомлялося, що на запрошенні Батагова особисто наполягає головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью.