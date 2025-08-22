30-річний півзахисник та капітан Маккабі Тель-Авів Дор Перец поділився враженнями після перемоги своєї команди над київським Динамо (3:1) у першому матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2025/26.

Ізраїльський футболіст відзначився дублем у ворота українського клубу.

«Ми задоволені цим результатом після такої хорошої гри, відмінного виступу. Ми були дуже зосереджені, дуже гострі, дуже компактні.

Ми можемо пишатися собою, у нас є завдання завершити справу наступного тижня. Це лише один тайм, попереду ще багато роботи, і я впевнений в гравцях, якщо ми покажемо таку ж гру, як сьогодні», – сказав Перец для Sport5.