Сергій Стаднюк

У першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи київське Динамо у Сербії поступилося Маккабі Тель-Авів.

Традиційно для цього сезону єврокубків кияни провалили початок першого матчу. Щоправда, на відміну від Хамруна та Пафоса, пропустили. Номінальні господарі відкрили рахунок уже на 12-й хвилині завдяки точному удару Переца. Окрім цього, «ізраїльтяни» мали ще мінімум три моменти біля воріт гостей. Серед них: фантастичний сейв Нещерета і удар у поперечину.

Однак киянам вдалося перевернути гру. Підопічні Олександра Шовковського змогли відповісти усередині першого тайму. Волошин після вдалої передачі Ваната відновив рівновагу.

Та будь-які шанси киян перекреслила 50-та хвилина. Пряму червону картку після гри прямою ногою отримав Вівчаренко. Шовковський відверто «припаркував автобус», випустивши Попова та Шапаренка замість Піхальонка та Ярмоленка.

Наставник Динамо одразу ж за це поплатився. Маккабі швидко скористався перевагою. Спочатку Єхескель на 58-й хвилині вивів свою команду вперед, а згодом Перец оформив дубль, встановивши остаточний рахунок. А цей склад киян спромігся лише на те, аби уникнути розгрому.

Матч-відповідь відбудеться у Польщі 28 серпня.

Ліга Європи. Раунд плей-оф кваліфікації, перший матч

Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ 3:1

Голи: Перец, 12, 69, Єхескель, 58 – Волошин, 32

Маккабі: Мішпаті, Асанте, М. Камара (Стоїч 90), Гейтор, Ревіво, А. Сіссоко (Ной 90), Белич (Шахар 67), Дор Перец, Давіда, Мадмон (Ніколаєску 67), Єхескель (Абу Фархі 83)

Динамо: Нещерет, Караваєв, Михавко, Біловар, Вівчаренко, Михайленко, Шапаренко (Яцик 90), Піхальонок (Бражко 54), Ярмоленко (Попов 54), Ванат (Герреро 74), Волошин (Кабаєв 74)

Попередження: Белич, 62 – Волошин, 25, Михавко, 90+2, Михайленко, 90+7

Вилучення: Вівчаренко, 50

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Маккабі – Динамо.