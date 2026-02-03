Лідер Барселони пропустить поєдинок Кубка Іспанії
Бразилець травмував м'яз правого стегна
близько 3 годин тому
Рафінья/фото: Барселона
Нападник Барселони Рафінья потрапив до лазарету перед матчем 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Альбасете.
Медики клубу виявили у бразильця розтягнення м'яза правого стегна, тому він пропустить кубкову гру для безпеки здоров'я.
Очікується, що відновлення гравця триватиме близько тижня. У поточному сезоні Рафінья провів 22 матчі, забивши 13 голів та оформивши п'ять результативних передач.
