Павло Василенко

Ситуація в лавах лондонського Челсі стає дедалі складнішою. Цього разу команду спіткала нова біда – травму отримав капітан Ріс Джеймс.

Уже кілька місяців головний тренер Енцо Мареска бореться з постійними кадровими втратами. Травми не дають спокою його підопічним, перетворюючи кожен тур на справжнє випробування.

Наразі поза грою залишаються Леві Колвілл, Веслі Фофана, Тосін Адарабіойо, Даріо Ессугу, Андрей Сантос, Коул Палмер та Ліам Делап.

У понеділок клуб офіційно підтвердив, що Джеймс отримав ушкодження під час матчу проти Ліверпуля у суботу. Деталі травми поки не розголошуються, однак відомо, що футболіст пропустить найближчі поєдинки збірної Англії – товариський матч із Уельсом та відбірковий поєдинок чемпіонату світу проти Латвії.

Менеджер збірної Англії Томас Тухель оперативно викликав до команди Ніко О’Райлі з Манчестер Сіті, який замінить Джеймса у складі національної команди.

На жаль, травми стали для Джеймса майже звичною реальністю. Минулого сезону він пропустив 111 днів через пошкодження, а його останній повний сезон без травм датований ще 2018/19.