Павло Василенко

Челсі переміг Ліверпуль з рахунком 2:1 у сьомому турі Англійської Прем'єр-ліги, що стало третьою поспіль поразкою підопічних Арне Слота у всіх турнірах.

Господарі поля вийшли вперед на 14-й хвилині матчу, коли Кайседо блискуче забив здалеку.

Потім тренер Ліверпуля зробив кілька змін, які дали результат на 63-й хвилині матчу. Собослаї прострілив з правого флангу, Ісак майстерно опустив м'яч на Гакпо, який без труднощів зрівняв рахунок.

До кінця матчу синім вдалося вирвати перемогу завдяки голу Естеван на 96-й хвилині матчу.

Челсі посідає шосте місце в турнірній таблиці з 11 очками після семи зіграних турів, тоді як Ліверпуль опустився на другу позицію з 15 очками, відстаючи на одне очко від лідера Арсенала.

АПЛ, 7-й тур

Челсі – Ліверпуль – 2:1

Голи: Кайседо, 14, Естеван, 90+6 – Гакпо, 63.