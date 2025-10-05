Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився своїми враженнями після виїзної поразки від лондонського Челсі (1:2) у матчі сьомого туру чемпіонату Англії.

«Друга половина гри була досить відкритою для обох команд. Могло скластися будь-яким чином. Звісно, ми намагалися виграти, як завжди намагаємося, і в підсумку, звичайно, прикро пропускати такий пізній гол.

Можливо, це трохи типово для нас, адже ми забивали багато пізніх голів на початку сезону, а тепер двічі в різних матчах пропустили наприкінці — це не найприємніше відчуття, та й програш теж неприємний.

Я багато разів говорив, що цей сезон буде складним для нас, не лише через те, що відбувається на полі, а й через те, що відбувається поза ним. Ніхто не казав, що він буде легким, без проблем. Завжди будуть злети і падіння з багатьох причин, про які ми не повинні забувати. І все, що ми маємо робити, це триматися разом. І так, далі матчі збірних, а потім зосередимося на дуже важливому матчі на «Енфілді», – сказав ван Дейк.