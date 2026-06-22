Сергій Разумовський

Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Унаї Мельгоса залишив свою посаду та завершив співпрацю з Українською асоціацією футболу. Про це офіційно повідомила пресслужба УАФ.

Угода іспанського фахівця з УАФ була розрахована до червня 2026 року. Судячи з усього, сторони вирішили не продовжувати контракт після його завершення.

Мельгоса очолив молодіжну збірну України в липні 2023 року. За час роботи з командою він зумів вивести синьо-жовтих до фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи 2025 року. Водночас останні результати команди викликали чимало запитань і зрештою призвели до змін на тренерському містку.

Нинішній відбірковий цикл до Євро-2027 складається для української молодіжки непросто. Після кількох турів команда посідає лише третю позицію у своїй групі. Відставання від другої сходинки, яку займає збірна Туреччини, становить три очки. Крім того, збірна Хорватії має матч у запасі й у разі перемоги може практично позбавити українців шансів на перше місце.

Статистика останніх матчів також не додає оптимізму. Якщо враховувати як офіційні, так і товариські зустрічі, молодіжна збірна України здобула лише одну перемогу в останніх восьми поєдинках. Єдиний успішний результат був зафіксований у відбірковому матчі проти Угорщини.

Окрім цього, українці поступилися в контрольних зустрічах Албанії (0:2), США (1:3) та Японії (0:3). Також команда зазнала поразок у кваліфікаційних матчах проти Хорватії та Туреччини з однаковим рахунком 0:1. Ще одним неприємним результатом стала нічия з Литвою (1:1), яку багато хто розцінив як несподівану втрату очок.

Хто стане наступним наставником молодіжної збірної України, поки що невідомо. Серед можливих кандидатів у ЗМІ згадувався нинішній головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко, однак офіційних рішень з цього приводу наразі не оголошували.