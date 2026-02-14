Кубок Англії. Челсі гарантував собі путівку в 5 раунд. Відео
Рексем не відстає
близько 2 годин тому
Фото- FA
Кубковий вікенд в Англії стартував двома поєдинками 4 раунду FA Cup.
Хет-трик Нету та гол Естевана допомогли Челсі здобути переконливу перемогу над Халлом.
В паралельному поєдинку Рексем мінімально здолав Іпсвіч. Гол Джоша Віндасса вперше з сезону 1996/97 гарантував команді з Вельсу 1/8 фіналу.
Кубок Англії. 4 раунд
Халл - Челсі 0:4
Голи: Нету, 40, 51, 71, Естеван, 59
Рексем - Іпсвіч 1:0
Гол: Віндасс, 34
