Кубок Англії. Клуб 6 дивізіону вибив чергового представника АПЛ
Огляд матчів 4 раунду
6 хвилин тому
Нещодавно завершився ряд поєдинків 4 раунді Кубка Англії.
Головна сенсація попереднього раунду Маклсфілд, який вибив з турніру чинного володаря трофею Кристал Пелас, вийшов переможцем в протистоянні з Бернлі. Команда 6 дивізіону вдруге поспіль вибиває представника АПЛ.
В паралельному матчі Ман Сіті вдома обійшовся без розгрому. В матчі проти Солфорда з Ліги 2 вистачило двох голів, щоб гарантувати собі вихід до 1/8 фіналу.
Пропонуємо ознайомитись з іншими результатами матчів суботи.
Кубок Англії. 4 раунд
Бернлі - Мансфілд Таун 1:2
Голи: Лоран, 21, - Оутс, 53 Рід, 80
Манчестер Сіті – Солфорд 2:0
Голи: Доррінгтон, 6 (автогол), Гехі, 81
Норвіч - Вест Бромвіч 3:1
Голи: Магома, 31, Маджа, 68 – Крісен, 82, Туре, 90+3
Саутгемптон - Лестер 2:1
Голи: Ларін, 45+1, Брі, 109 - Скіпп, 52