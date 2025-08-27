Кубок англійської ліги. Двоє українців вийшли до наступного раунду
Результати матчів 2 раунду
близько 11 годин тому
Вчора відбулися матчі 2 раунду Кубка англійської ліги, в яких зіграли троє українців.
Хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив під ротацію лондонського клубу в матчі проти Борнмута (2:0). Гравець національної збірної України вийшов на поле під кінець зустрічі.
У складі Лінкольна дебютував вихованець Карпат та Руха Іван Варфоломєєв, який допоміг новій команді пройти Бертон (1:0). Гравець молодіжної збірної України відіграв 83 хвилини.
Довгоочікуваний дебют Максима Таловєрова в Сток Сіті обернувся вильотом від Бредфорда (0:2). Після години на полі українця замінили.
Сандерленд по пенальті поступився Хаддерсфілду (1:1, 5:6 по пенальті). Тімур Тутєров провів матч в запасі. Назарій Русин залишається поза заявкою новачка АПЛ.
Матчі 3 раунду Кубка англійської ліги 2025/26 відбудуться 15 і 22 вересня. Клуби, які беруть участь у ЛЧ або ЛЄ, не можуть зустрітися між собою в третьому раунді Кубка ліги.