Павло Василенко

Ліверпуль переміг Борнмут з рахунком 4:2 у першому турі Англійської Прем'єр-ліги.

У п'ятницю ввечері «вишні» боролися з чемпіонами Англії. Дубль Антуана Семеньо зберіг рахунок 2:2. На 88-й хвилині Федеріко К'єза забив вирішальний гол у компенсований час, і Салах закріпив перемогу.

Єгиптянин є спеціалістом із забивання голів у перших турах АПЛ, маючи на своєму рахунку вже десять голів, що є найбільшим показником в історії англійської вищої ліги.

Алан Ширер, Джеймі Варді, Вейн Руні та Френк Лемпард ділять друге місце, кожен забивши по вісім голів у своїх перших матчах ліги. Салах забив загалом 15 голів, що є рекордом.

Салах провів 403 матчі за Ліверпуль, забив 246 голів і віддав 113 результативних передач. Його контракт діє до 2027 року.

Наступний матч червоні зіграють 25 серпня. У другому турі Прем'єр-ліги вони зіграють на виїзді з Ньюкаслом.