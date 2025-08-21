Павло Василенко

Марокканський футболіст Амін Адлі офіційно став гравцем Борнмута, підписавши з клубом Англійської Прем'єр-ліги п’ятирічний контракт.

Адлі перебував у Німеччині з літа 2021 року, провівши за «фармацевтів» 143 матчі у всіх турнірах і здобувши чемпіонський титул та Кубок Німеччини в сезоні 2023/24.

«Це був винятковий час у клубі, який сформував мене як спортсмена і як людину. Я ніколи цього не забуду», – прокоментував 25-річний вінгер після відходу з Баєра. Цього літа з команди Бундесліги вже пішли півзахисники Флоріан Вірц та Граніт Джака, захисники Джеремі Фрімпонг і Джонатан Та, а також фінський воротар Лукаш Градецьки.

Після того як Хабі Алонсо залишив команду, щоб очолити мадридський Реал, керівництво Баєра довірили Еріку тен Хагу, колишньому тренеру Манчестер Юнайтед.