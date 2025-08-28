Головною сенсацією середи став виліт Манчестер Юнайтед від представника Ліги 2 Грімсбі Таун. Манкуніанці в основний час врятувались від поразки, а в затяжній серії пенальті квиток до наступного раунду дістався андердогам.

В іншому поєдинку Віталій Миколенко провів перший офіційний матч нового сезону, відновившись від пошкодження, через яке пропустив два стартових тури АПЛ. Команда Девіда Моєса обіграла Мансфілд (2:0).

Кубок англійської ліги. 2 раунд

Грімсбі - МЮ 2:2 (12:11 по пенальті)

Голи: Вернем, 22, Воррен, 30 - Мбемо, 75, Магвайр, 89

Евертон - Мансфілд Таун 2:0

Голи: Алькарас, 51, Бету, 89

Фулгем - Брістоль Сіті 2:0

Голи: Теннер, 8 (автогол), Хіменес. 21

Оксфорд - Брайтон 0:6

Голи: Боскальї, 13, Груда, 20, Гомес, 60, Дзімас, 71, 77, Вотсон, 86

