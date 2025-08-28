Кубок англійської ліги Миколенко зіграв на новому стадіоні Евертона, МЮ врятувався/не від ганьби
Результати матчів 2 раунду
близько 1 години тому
Головною сенсацією середи став виліт Манчестер Юнайтед від представника Ліги 2 Грімсбі Таун. Манкуніанці в основний час врятувались від поразки, а в затяжній серії пенальті квиток до наступного раунду дістався андердогам.
В іншому поєдинку Віталій Миколенко провів перший офіційний матч нового сезону, відновившись від пошкодження, через яке пропустив два стартових тури АПЛ. Команда Девіда Моєса обіграла Мансфілд (2:0).
Кубок англійської ліги. 2 раунд
Грімсбі - МЮ 2:2 (12:11 по пенальті)
Голи: Вернем, 22, Воррен, 30 - Мбемо, 75, Магвайр, 89
Евертон - Мансфілд Таун 2:0
Голи: Алькарас, 51, Бету, 89
Фулгем - Брістоль Сіті 2:0
Голи: Теннер, 8 (автогол), Хіменес. 21
Оксфорд - Брайтон 0:6
Голи: Боскальї, 13, Груда, 20, Гомес, 60, Дзімас, 71, 77, Вотсон, 86
Кубок англійської ліги. Двоє українців вийшли до наступного раунду.