Хавбек збірної України Єгор Ярмолюк допоміг Брентфорду вийти до наступного раунду Кубка англійської ліги.

Лондонський колектив вдома зустрічався з Астон Віллою. Основний час гри завершився з рахунком 1:1.

У складі обох команд відзначились Гікі та Елліот в кожному з таймів.

Гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, в якій найбільш влучними виявились господарі. Бірмінгемці двічі хибили з позначки, що поставило хрест на продовженні боротьби за трофей.

Ярмолюк в матчі проти Астон Вілли провів 90 хвилин та реалізував четвертий удар в післяматчевій лотереї.

Кубок англійської ліги. 1/8 фіналу

Брентфорд - Астон Вілла 1:1 (4:2 по пенальті)

Голи: Гікі, 57 - Елліотт, 43

