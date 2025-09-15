Колишній тренер Ярмолюка поділився очікуваннями від свого дебюту в Лізі чемпіонів
Франк перед нинішнім сезоном пішов на підвищення, і тепер працюватиме на рівні головного єврокубка
11 хвилин тому
Головний тренер Тоттенгема Томас Франк перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Вільярреала висловився щодо свого дебюту в Лізі чемпіонів. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Завтра на мене чекає перший матч у Лізі чемпіонів у якості тренера. Це неймовірний досвід та фантастична можливість. Попереду важливий вечір. Знаємо, що наші вболівальники з нетерпінням чекають на матч. Це буде щось особливе. Я з нетерпінням чекаю на гімн Ліги чемпіонів і початку зустрічі. Потім повністю зосереджуся на грі.
Я дуже поважаю Марселіно, вважаю, що він чудово впорався зі своєю роботою. Його команда добре структурована, добре організована та прагне грати першим номером. Я вражений побаченим. На нас чекає серйозне випробування.
Щодо формату, я завжди відкритий до різних нововведень. Минулого року я спостерігав за турніром збоку, тепер треба спробувати та прожити це. Виглядає цікаво та багатообіцяюче. Не має значення, який формат. Завтра матч Ліги чемпіонів і ми зробимо все можливе, щоб виграти його.
Матч Тоттенгем – Вільярреал відбудеться на стадіоні Тоттенгем Стедіум у Лондоні. Стартовий свисток пролунає у вівторок, 16 вересня, о 22:00 за Києвом.
