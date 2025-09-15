Головний тренер Тоттенгема Томас Франк перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Вільярреала висловився щодо свого дебюту в Лізі чемпіонів. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Завтра на мене чекає перший матч у Лізі чемпіонів у якості тренера. Це неймовірний досвід та фантастична можливість. Попереду важливий вечір. Знаємо, що наші вболівальники з нетерпінням чекають на матч. Це буде щось особливе. Я з нетерпінням чекаю на гімн Ліги чемпіонів і початку зустрічі. Потім повністю зосереджуся на грі.

Я дуже поважаю Марселіно, вважаю, що він чудово впорався зі своєю роботою. Його команда добре структурована, добре організована та прагне грати першим номером. Я вражений побаченим. На нас чекає серйозне випробування.

Щодо формату, я завжди відкритий до різних нововведень. Минулого року я спостерігав за турніром збоку, тепер треба спробувати та прожити це. Виглядає цікаво та багатообіцяюче. Не має значення, який формат. Завтра матч Ліги чемпіонів і ми зробимо все можливе, щоб виграти його.