Кубок України. Буковина і тернопільська Нива вирішили долю путівки в чвертьфінал турніру
Чернівецька команда здобула перемогу
близько 1 години тому
Фото - ФК Буковина
У матчі 1/8 фіналу Кубка України чернівецька Буковина святкувала домашню перемогу над тернопільською Нивою. Гра завершилася з рахунком 2:1.
Господарі забили два м’ячі наприкінці першого тайму – відзначилися Євген Підлепенець та Петро Стасюк.
У кінці гри гол престижу забив хавбек Ниви Андрій Бей.
Таким чином, Буковина вийшла в чвертьфінал турніру.
Кубок України, 1/8 фіналу
Буковина – Нива Тернопіль – 2:1
Голи: Підлепенець, 37; Стасюк, 44 – Бей, 90+2 .
Розклад матчів 1/8 фіналу
- 29 жовтня, 12:00: Вікторія – Інгулець
- 29 жовтня, 14:30: ЛНЗ – Рух
- 29 жовтня, 18:00: Динамо – Шахтар
- 30 жовтня, 12:00: Агротех – Феніс-Маріуполь
- 30 жовтня, 17:00 Металіст 1925 – Агробізнес