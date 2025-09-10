Стали відомі усі дати і час матчів 1/16 Кубка України. Шахтар в гостях у Полісся Ставки, Олександрія – Динамо
. У боротьбу вступлять чотири учасники єврокубків
38 хвилин тому
Усі клуби визначалися з датами та часом проведення матчів 1/16 фіналу Кубка України. У цьому раунді змагань братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступлять чотири представники України в єврокубках — Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія.
1/16 фіналу Кубка України розтягнеться більше, ніж на тиждень:
Розклад 1/16 фіналу
17 вересня
Металіст (Харків) – ЛНЗ (Черкаси) (13:00)
Чернігів – Кривбас (Кривий Ріг) (13:00)
Полісся (Ставки, Житомирська обл.) – Шахтар (Донецьк) (15:30)
Лівий берег (Київ) – Вікторія (Суми) (15:30)
Олександрія – Динамо (Київ) (18:00)
18 вересня
Металург (Запоріжжя) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) (13:00)
Буковина (Чернівці) – Карпати (Львів) (15:30)
Нива (Тернопіль) – Полтава (18:00)
23 вересня
Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) – Лісне (Київська обл.) (13:00)
Денгофф (Денихівка, Київська обл.) – Агробізнес (Волочиськ) (15:30)
24 вересня
Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) – Чорноморець (Одеса) (13:00)
Інгулець (Петрове) – Поділля (Хмельницький) (13:00)
Нива (Вінниця) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні) (15:30)
Локомотив (Київ) – Верес (Рівне) (15:30)
Колос (Полонне, Хмельницька обл.) – Металіст 1925 (Харків) (15:30)
Рух (Львів) – Полісся (Житомир) (18:00)
Першими у парах вказані команди-господарі. Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті.
