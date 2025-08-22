Кубок України. Вікторія перемогла Ворсклу, Металіст у меншості обіграв аматорів
Зіграно два матчі турніру
близько 1 години тому
Фото - УАФ
У поєдинку 1/32 фіналу Кубка України сумська Вікторія на своєму полі приймала полтавську Ворсклу. Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
У другому матчі дня аматорський колектив Маяк Сарни з Рівненської області вдома зазнав поразки від харківського Металіста – 0:2.
Відзначимо, що гості з 43-ї хвилини грали у меншості після вилучення Богдана Пороха.
Таким чином, в 1/16 фіналу Кубка України вийшли Вікторія та Металіст.
Кубок України, 1/32 фіналу
Вікторія – Ворскла – 1:0
Гол: Шпирьонок, 27.
Маяк – Металіст – 0:2
Голи: Дігтяр, 16, 55.