Сергій Разумовський

Кудрівка продовжує комплектувати склад перед своїм другим сезоном в українській Прем’єр-лізі. Як повідомляє «ТаТоТаке», клуб запросив на перегляд нападника Данила Гончарука.

За інформацією джерела, 24-річний форвард уже перебуває у розташуванні команди. Якщо Гончарук зуміє переконати тренерський штаб своїми діями на тренуваннях і в контрольних матчах, Кудрівка може оформити з ним співпрацю на правах вільного агента.

Найближчим часом клуб має визначитися щодо подальшої долі футболіста. Цікаво, що минулого сезону Кудрівка активно співпрацювала з гравцями, пов’язаними із Шахтарем: брала в оренду кількох футболістів донецького клубу, а також підписувала виконавців із донецьким бекграундом.

Данило Гончарук до 2024 року перебував у системі Шахтаря. Останнім клубом нападника була Буковина, яка за підсумками сезону вийшла до УПЛ. У складі чернівецької команди форвард провів 41 матч, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, Кудрівка зберегла місце в еліті українського футболу через перехідні матчі проти Агробізнеса. Перший поєдинок завершився нульовою нічиєю, а в другому команди зіграли 2:2. Долю протистояння вирішила серія післяматчевих пенальті, у якій представник Першої ліги був менш точним.