Ексзахисник англійського Челсі та італійського Наполі Калідy Кулібалі, який нині виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії, позитивно оцінив своє рішення продовжити кар’єру на Близькому Сході.

Я правильно зробив, обравши Саудівську Аравію. По-перше, зараз у мене з’явилося більше вільного часу, а по-друге, є можливість заробляти так, щоб допомагати рідному Сенегалу, – передає слова Кулібалі calcionapoli1926.it.

Нагадаємо, Калідy Кулібалі захищав кольори Наполі з 2014 по 2022, потім один сезон відіграв у Челсі і влітку 2023 переїхав до Саудівської Аравії. Наразі сенегальський захисник виступає за Аль-Хіляль.

Також Кулібалі є основним захисником збірної Сенегалу. Сьогодні, 27 грудня збірна Сенегалу у рамках Кубка африканських націй зіграє з ДР Конго.

