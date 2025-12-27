Зірковий нападник Аль-Насра Криштіану Роналду звернувся до вболівальників напередодні матчу чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Охдуда. Португалець опублікував короткий мотиваційний допис у соціальних мережах.

Готові до більшого

Поєдинок між Аль-Насром та Аль-Охдудом відбудеться сьогодні, 27 грудня. Стартовий свисток пролунає о 16:50 за київським часом.

У поточному сезоні чемпіонату Саудівської Аравії 40-річний Криштіану Роналду провів дев’ять матчів, у яких відзначився десятьма забитими м’ячами та однією результативною передачею, а його Аль-Наср очолює турнірну таблицю після 9 турів.

Також стало відомо, що ФІФА покарав Аль-Наср, наклавши на клуб трансферний бан.