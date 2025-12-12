Відомий тренер Віталій Кварцяний в інтерв'ю сайту BLIK.ua оцінив успіх Шахтаря в поєдинку з мальтійським Хамрун Спартанс в п'ятому турі основного раунду Ліги конференцій (2:0).

«Шахтар переміг на класі, завдяки вищій індивідуальній майстерності гравців. Однак, проблем вистачало, погоджуюсь. В першому таймі, наприклад, Азаров чудив чимало. Таке враження, що він новачок, а не гравець, який вже кілька сезонів грає за «гірників».

Добре, що Фесюн виручав, набігався більше за центральних захисників. Мальтійці у перші 10-15 хвилин притискали донеччан й могли забити, якби їх гравці били технічніші».

Виграли, молодці, але. Щоб перемагати дійсно сильні європейські команди, Турану ще потрібно чимало попрацювати й гармонізувати гру свого колективу».