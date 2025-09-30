30 вересня Ліверпуль проведе виїзний матч проти Галатасараю у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Вінгер Федеріко К'єза не був включений до заявки мерсисайдського клубу на цю зустріч і не вирушив із командою до Туреччини. За словами головного тренера Арне Слота, футболіст виходив на поле в останньому матчі чемпіонату із дискомфортом і зараз не може показувати свій максимум.

Незважаючи на невеликі проблеми зі здоров'ям, К'єза встиг відзначитися забитим м'ячем у грі проти Крістал Пелас.

Спочатку італійський півзахисник взагалі не фігурував у заявці Ліверпуля на Лігу чемпіонів, проте після травми Джованні Леоні і з урахуванням нового регламенту він все ж таки був доданий до складу.

Цього сезону 27-річний футболіст провів за англійський клуб шість зустрічей у всіх турнірах, у яких забив двічі та оформив дві гольові передачі.