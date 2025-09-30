К’єза не допоможе Ліверпулю у матчі з Галатасараєм в Лізі чемпіонів
Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза не полетів з командою в Туреччину
близько 9 годин тому
30 вересня Ліверпуль проведе виїзний матч проти Галатасараю у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Вінгер Федеріко К'єза не був включений до заявки мерсисайдського клубу на цю зустріч і не вирушив із командою до Туреччини. За словами головного тренера Арне Слота, футболіст виходив на поле в останньому матчі чемпіонату із дискомфортом і зараз не може показувати свій максимум.
Незважаючи на невеликі проблеми зі здоров'ям, К'єза встиг відзначитися забитим м'ячем у грі проти Крістал Пелас.
Спочатку італійський півзахисник взагалі не фігурував у заявці Ліверпуля на Лігу чемпіонів, проте після травми Джованні Леоні і з урахуванням нового регламенту він все ж таки був доданий до складу.
Цього сезону 27-річний футболіст провів за англійський клуб шість зустрічей у всіх турнірах, у яких забив двічі та оформив дві гольові передачі.