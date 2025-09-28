Колишній півзахисник Ліверпуля Чарлі Адам високо оцінив гру українського захисника Ноттінгем Форест Олександра Зінченка у матчі шостого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Сандерленду (0:1).

«Олександр Зінченко зараз намагається розганяти атаки. Він є дуже розумним футболістом. Він багато чому навчився у Мікеля Артети та Пепа Гвардіоли», – сказав колишній футболіст в ефірі BBC Radio 5 Sports Extra.

Цього сезону 28-річний Зінченко взяв участь у чотирьох зустрічах. Він захищає кольори клубу на правах оренди з лондонського Арсеналу, з яким він має контракт до 30 червня 2026 року.

Після шести турів Ноттінгем Форест займає 16-й рядок у турнірній таблиці, маючи в активі п'ять очок.