Сергій Разумовський

Нападник Оболоні Тарас Лях опинився у полі зору одразу кількох представників української Прем’єр-ліги. За інформацією «ТаТоТаке», за 21-річним форвардом почали стежити клуби, які розглядають можливе підсилення атакувальної лінії на майбутнє.

Зазначається, що профайл молодого футболіста наразі викликає попередній інтерес з боку Зорі, ЛНЗ та Карпат. Поки що мова не йде про конкретні переговори чи офіційні пропозиції, однак ситуація може змінитися, якщо Лях продовжить демонструвати результативну гру та підтвердить прогрес, який показав у другій частині сезону.

Чинна угода Тараса Ляха з київською Оболонню розрахована до 30 червня 2027 року. У структурі столичного клубу нападник перебуває з вересня 2023-го, поступово отримуючи більше ігрової практики та шансів проявити себе на дорослому рівні. За даними порталу Transfermarkt, поточна ринкова вартість футболіста становить 150 тисяч євро.

Першу половину сезону Лях провів в оренді у київському Локомотиві, де зумів відзначитися трьома голами в одинадцяти поєдинках. Після повернення до Оболоні форвард також продемонстрував непогану ефективність: у другій частині кампанії він забив три м’ячі у десяти матчах за основну команду киян.

Зберегли довіру. Оболонь продовжить контракти з одразу чотирма футболістами.